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Коммерсантъ FM
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Группа OKKAM сменила название агентства dentsu X на IKS

Агентство dentsu X, входящее в подразделение «Медиа и коммуникации» группы OKKAM, сменит название на IKS, об этом «Ъ» рассказали в компании. Уточняется, что новое имя разработало брендинговое агентство ONY.

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Фото: «ОККАМ»

Дарья Куркина

Дарья Куркина

Фото: COO «ОККАМ»

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Фото: «ОККАМ»

Дарья Куркина

Фото: COO «ОККАМ»

«Агентство dentsu X прошло, пожалуй, самый насыщенный путь трансформаций за последние три года, выросло почти вдвое и вошло в топ-3 агентств на рынке»,— добавила главный операционный директор OKKAM Дарья Куркина.

До начала военной операции на Украине dentsu Russia была российским представительством международной сети dentsu. О том, что штаб-квартира глобальной коммуникационной группы dentsu передает права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам, было объявлено в марте 2022 года. Права были переданы директору по региону Россия и СНГ dentsu Russia Кириллу Матвееву и президенту dentsu Russia & CIS Олегу Полякову.

В сентябре 2022 года коммуникационная группа сменила название на OKKAM. Акционеры группы Кирилл Матвеев и Олег Поляков тогда отмечали, что до конца года сменят названия и ряд агентств группы.

Юлия Юрасова

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