Неизвестные открыли стрельбу в Новой Москве и скрылись на Porsche Cayenne

Неизвестные открыли стрельбу в Новой Москве, в результате был ранен один человек, сообщила «РИА Новости» замначальника информационного управления ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь. По ее словам, стрелявшие скрылись на автомобиле Porsche Cayenne. РЕН ТВ уточняет, что причиной инцидента стал конфликт рабочего и бригадира из-за зарплаты.

«Между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. В результате один человек получил телесные повреждения и направлен в медицинское учреждение»,— рассказала Екатерина Гузь.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняет, что в настоящее время в Щербинке объявлен план «Перехват».

РЕН ТВ передает, что в Щербинке помимо стрельбы также произошла массовая драка. В ходе конфликта неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. По итогам конфликта в отдел полиции было доставлено 14 человек. При этом четверым участникам драки удалось скрыться.

Александр Кислов