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Коммерсантъ FM
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Суд приговорил экс-замглавы Московской таможни к 5 годам колонии за получение взятки

Хорошевский суд Москвы признал бывшего заместителя главы Московской таможни Сергея Цуканова виновным в получении взятки в размере 500 тыс. руб. Его приговорили к пяти годам колонии строго режима. Суд также запретил Сергею Цуканову в течение пяти лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

В ходе прений сторон прокурор запросил для экс-замглавы Московской таможни наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Однако суд зачел в срок наказания время, проведенное Сергеем Цукановым под стражей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сергей Цуканов был задержан и арестован в Москве в 2020 году. Следствие утверждает, что он договорился о получении взятки от представителей торговой компании в размере 500 тыс. руб. и пообещал ускорить процедуру допуска представителей организации к товарам, изъятым во время проверки. Прокуратура Москвы сообщила, что в конце октября 2020 года представители компании в рамках оперативного эксперимента передали Сергею Цуканову 500 тыс. руб., после чего он был задержан сотрудниками ФСБ.

Милена Костерева

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