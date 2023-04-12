Ставка аренды складов в Москве в 2023 году может достичь 6 тыс. руб. за 1 кв. м в год

Средневзвешенная ставка аренды складских помещений в Московском регионе по итогам года может достичь отметки 6 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Таким прогнозом поделился руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate (ex. JLL) Евгений Бумагин на конференции «Апрельские тезисы. Недвижимость», организованной ИД «Коммерсант».

«Подводя итоги года, мы были в своих прогнозах самые пессимистичные и давали ставку в районе 5,6 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Все профессиональное сообщество говорило, что ставки будут в районе 5,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. По факту итоги первого квартала мы пересмотрели и сейчас средняя ставка почти 5,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год и прогноз до конца года — 6 тыс. руб. за 1 кв. м в год без НДС»,— рассказал господин Бумагин.

Эксперт также перечислил ключевые факторы, влияющие на рост ставки аренды, среди которых устойчивый спрос, нестабильность цепочек поставок, рост спроса со стороны инвесторов и неустойчивая внешнеэкономическая конъюнктура.

Как ранее писал «Ъ», рост продаж на маркетплейсах и запасов товаров у дистрибуторов привел к восстановлению спроса на складскую недвижимость. С начала года объем свободных площадей в логопарках Москвы и Подмосковья сократился на четверть, до 340 тыс. кв. м. Аналитики подчеркивают, что рынок ликвидировал избыток предложения, возникший год назад из-за ухода международных компаний.