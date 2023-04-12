Минкульт сообщил о прекращении контракта с худруком театра им. Товстоногова

Контракт с художественным руководителем Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим закончился 9 апреля, сообщили в Минкульте. Руководить театром будет его директор Татьяна Архипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Могучий в 2019 году

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Андрей Могучий в 2019 году

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

«Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения»,— сказали «Интерфаксу» в министерстве.

Господин Могучий был худруком театра с 2013 года. С 2004 по 2013 год был режиссером-постановщиком Александринского театра. В 2018 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Татьяна Архипова работает в БДТ с 2014 года. До этого (в 2007–2014 гг.) была первым заместителем генерального директора Михайловского театра, работала гендиректором телеканала «ТНТ — Санкт-Петербург» (в 2005–2007 гг.).

Лаура Кеффер