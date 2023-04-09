Le Monde узнала о недовольстве европейских чиновников дорожными расходами главы Евросовета

Дорожные расходы председателя Европейского совета Шарля Мишеля намного выше, чем у его предшественников, пишет французская газета Le Monde. Одна из причин — пристрастие к полетам на частных самолетах, в том числе для коротких поездок, сообщает издание.

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Шарль Мишель

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

После отмены большинства ограничительных мер, связанных с коронавирусом, господин Мишель побывал в Нью-Йорке, Пекине, Пномпене, Йоханнесбурге, Дохе, Токио и европейских столицах. Расследование Le Monde показало значительное увеличение расходов Шарля Мишеля и регулярном использовании частных самолетов, каждый полет которых загрязняет окружающую среду.

Издание отмечает, что дипломатов и госслужащих в европейских учреждениях раздражают это «дорогостоящие» поездки.

Бюджет на 2024 год для председателя Евросовета, который в настоящее время находится в процессе утверждения, составит €2,5 млн, что на 27,5% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает европейское издание Politico. Этот рост объясняется главным образом «интенсивной международной деятельностью» господина Мишеля, говорится в документе генерального секретариата Совета от 1 марта, в котором, в частности, упоминаются последствия конфликта на Украине. На встрече 9 марта девять стран, включая Германию, Италию и Польшу, тем не менее попросили «разъяснений» по поводу этого повышения, сообщает Le Monde.

Фактические командировочные в 2022 году составили €1,7 млн, при этом планируемый бюджет на поездки на 2023 год сократился до €1,4 млн, что привело к увеличению на 34% по сравнению с бюджетом на 2023 год и прогнозом на 2024 год, сообщает Politico.

Ожидается, что в 2024 году дорожные расходы Шарля Мишеля и делегаций, которые он привезет с собой — персонал, протокол, охрана, пиарщики, фотограф и другие — составят €1,985 млн, что более чем на треть выше, чем в бюджете на 2023 год. Во времена его предшественников, Хермана Ван Ромпея (2010–2014 год) и Дональда Туска (2014–2019 год), эти расходы не превышали €500 тыс. при общем бюджете менее миллиона. Одна только инфляция не может объяснить этот всплеск, считает Le Monde.

Мария Федотова