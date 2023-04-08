В Петербурге нашли фрагмент деревянного водопровода XVIII века

При проведении реконструкции водопровода рядом со станцией метро «Нарвская» обнаружили часть деревянного трубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе «Водоканал Санкт-Петербург».

«Первые водопроводы в Петербурге появились практически со дня его основания, но были настоящей роскошью и не получили массового распространения. В 1739 году по предложению «Комиссии о Санкт-Петербургском строении» питьевую воду стали подавать из Лиговского канала «через деревянные подземные трубы из сверленых бревен, шириною в диаметре в 6 дюймов». Было проложено несколько линий»,— отметили в учреждении.

Отмечается, что старинный водопровод был найден на проспекте Стачек. Предположительно сосновые или еловые бревна отлично сохранились, их передадут в Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная воды», добавили в Водоканале.

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