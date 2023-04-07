В Ярославле открылся отель «Соколёна»

7 апреля в Ярославле состоялось торжественное открытие новой 4-звездочной гостиницы «Соколёна». Отель расположен на улице Гагарина напротив УКРК «Арена-2000 Локомотив», он состоит из двух корпусов в 16 и 10 этажей и рассчитан на 238 номеров.

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В открытии гостиницы приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев и мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Еще одна яркая точка в развитии Ярославля, в развитии туристической сферы области. Новый гостиничный комплекс станет доминантой этой части города и большого района, включающего крупнейшую спортивную инфраструктуру и большую парковую зону. Мы заинтересованы в том, чтобы таких проектов открывалось в области как можно больше, и готовы со своей стороны оказать инвесторам всю возможную поддержку»,— сказал на открытии губернатор Михаил Евраев.

Михаил Евраев подчеркнул, что открытие гостиницы создало около 300 новых рабочих мест. Инвестором выступило АО «ЯТУ имени В.Ю. Орлова». Отель входит в гостиничную сеть Orlov Hotels.

«Ярославль является столицей «Золотого кольца», поэтому мы хотели подчеркнуть его гостеприимство. Инвестиции в строительство гостиницы составили 3,7 млрд руб. Мы уверены, что эти инвестиции абсолютно оправданы, и этот прекрасный отель по достоинству оценят путешественники, спортивные команды и другие гости нашего города»,— сказал генеральный директор АО «ЯТУ имени В.Ю. Орлова» Александр Орлов.

Название гостиницы отсылает к названию места в Любимском районе Ярославской области, где, по преданиям, бывал на соколиной охоте царь Иван Грозный.

Общая площадь отеля составляет более 37 тыс. кв.м. Гостиница имеет собственную подземную парковку, конференц-залы, рестораны, спа-центр, фитнес-центр. «Соколёна» расположена в непосредственной близости от домашней арены ХК «Локомотив», что особенно удобно для команд-гостей «Арены» и болельщиков из других городов. В фойе установлена стилизованная фигура медведя. На открытии отеля руководство рассказало о традиции «Победный шарф»: если команда, проживающая в гостинице, победит, медведю повяжут шарф команды.

Антон Голицын