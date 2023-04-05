Главные новости за 5 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе, который должен был пройти во Дворце спорта «Олимп» 9 июня. Продажа билетов прекращена и на концерт певца в Сочи в ноябре. Ранее Валерий Меладзе высказывался против СВО.

В Теучежском районе Адыгеи из-за подтопления приусадебных участков эвакуировали 65 человек. Причиной стал выход из строя электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища.

Краснодарский активист Виталий Вотановский, занимавшийся подсчетом могил погибших военных и бойцов ЧВК «Вагнер» на Кубани, уехал из России. Ранее он заявлял об угрозах.

Законопроект о приравнивании феминизма к экстремизму краснодарский адвокат Александр Валявский считает «законом Дарьи Треповой», которую обвиняют в теракте. Однако приравнивать к экстремизму целое движение, по мнению адвоката, совершенно недопустимо.

В Краснодаре мобилизованный получил 3,5 года колонии за самовольное оставление части. В ноябре он уехал в станицу Кисляковскую – в начале декабря его задержала военная комендатура.

Кубанского общественного деятеля и бизнесмена Олега Забару внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (по решению суда запрещен в РФ) за поддержку специальной военной операции (СВО).

Кубанский фермер Игорь Емелев объяснил высокую стоимость гороха на рынке, прокомментировав видеоролики с ценами по 3400 рублей за килограмм продукта. По его словам, горох, который появился в конце марта — начале апреля на кубанских рынках, выращен в теплицах. На их обслуживание тратится много денег. Кроме того, «в разы» выросла стоимость семян.

На пляже в Новороссийске нашли гигантскую окаменевшую раковину древнего моллюска иноцерамуса.

В Сочи стоимость квартир на первичном рынке недвижимости может увеличиться в текущем году на 15–20%. Это связано с ростом стоимости стройматериалов и дефицитом земли.

Бизнес-сообщество Кубани не поддержало идею партии «Новые люди», предложившей ввести в России длинные каникулы с 1 по 9 мая.

Магазины Zara, Bershka, Stradivarius, которые сменят свои наименования в России, откроются в Краснодаре под новыми названиями в начале мая.

Многофункциональный комплекс с ледовой ареной возведут в Центральном районе Сочи. Его площадь составить 10 тыс. кв.м.

Китайская компания Shandong Chuangxiang Group Co.,Ltd заявила о намерении вложить более 900 млн руб. в строительство предприятий по глубокой переработке зерна на Кубани.

Полиция Анапы организовала проверку сообщения о стрельбе в лебедя. Видеоролики с раненой птицей появились в соцсетях. Кто стрелял в лебедя – пока неизвестно.

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