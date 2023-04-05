Кубанский бизнесмен Олег Забара внесен в базу «Миротворца»*

Кубанского общественного деятеля и бизнесмена Олега Забару внесли в базу сайта «Миротворец» (по решению суда запрещен в РФ) за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте ресурса.

В личной карточке Забары говорится, что он обвиняется в «деяниях против национальной безопасности Украины».

Олег Забара — кубанский общественный деятель и бизнесмен, промоутер Гран При России на Олимпиаде Сочи 2014. В 2016 году занял и покинул пост генерального директора гандбольного клуба «Кубань». Занимается перегонкой автомобилей из Японии в РФ.

Екатерина Мухамедова

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