В Краснодаре мобилизованный получил 3,5 года колонии за самовольное оставление части

Краснодарским гарнизонным военным судом вынесен приговор военнослужащему войсковой части 41830 младшему сержанту Сергею Ляху за самовольное оставление части в период мобилизации (ч. 2.1 ст. 337 УК). Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Сергей Лях 20 октября 2022 года призван на военную службу по мобилизации. 20 ноября 2022 года он самовольно оставил место службы и убыл в ст. Кисляковскую Краснодарского края.

1 декабря 2022 года Лях был задержан сотрудниками военной комендатуры. Однако, будучи прикомандированным на период предварительного следствия к войсковой части, дислоцированной в Краснодаре, желая отдохнуть от исполнения обязанностей и провести праздничные дни дома, 29 декабря 2022 года самовольно оставил место службы и убыл к месту жительства. 7 января 2023 года Лях вернулся в войсковую часть.

По решению суда его лишили воинского звания «младший сержант» и приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатерина Мухамедова

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