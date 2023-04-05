Краснодарские юристы назвали идею приравнивать феминизм к экстремизму «законом Дарьи Треповой»

Законопроект о приравнивании феминизма к экстремизму краснодарский адвокат Александр Валявский считает «законом Дарьи Треповой», которую обвиняют в теракте. Однако приравнивать к экстремизму целое движение, по мнению адвоката, совершенно недопустимо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

«Феминизм — это спектр идеологических, политических и социальных движений, направленных на расширение и уравнивание политических, экономических, личных и социальных прав для женщин,— прокомментировал «Ъ-Кубань» господин Валявский.— Признавать общественное движение или политическую партию экстремистской организацией лишь на том основании, что кто-то из ее участников обвиняется в совершении теракта, по меньшей мере нелогично».

По мнению собеседника «Ъ-Кубань», следуя логике законодателей, в случае если представитель какой-либо политической партии или общественного движения окажется причастным к подобному преступлению, то можно применять данный принцип и к ним. Тогда в какой-то момент все политические партии и общественные движения будут признаны экстремистскими организациями.

«Надеюсь, что указанная законодательная инициатива не будет поддержана,— отметил Александр Валявский.— Депутаты постоянно хотят быть в новостной повестке и поэтому часто предлагают нелепые законы. Главное для них — популярность и попадание в заголовки новостей».

Заместитель директора ООО «Юридическое бюро Е. Романовой» Владимир Лыгин считает, что признавать какую-либо идеологию, движение или организацию экстремистскими, если с их стороны нет призывов к противоправным действиям, было бы неправильно. Запрещать стоит за конкретные действия.

«Никаких конкретных призывов к чему-либо я от российских феминисток не слышал,— сказал «Ъ-Кубань» господин Лыгин.— Наоборот, они борются за равноправие женщин в нашей стране, и ничего экстремистского в этом нет. Если же кто-то под эгидой этой идеологии начал продвигать идеи, нарушающие законодательство, то нужно привлекать к ответственности конкретных людей, а не запрещать движение целиком. Сама идеология здесь ни при чем. Иначе получится перегиб».

Напомним, замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией. Парламентарий уже подготовил соответствующий законопроект. По мнению Матвейчева, необходимо разбираться с каждым отдельным случаем нарушения прав женщин. Для этого нужно обращаться в организации, которые, по его словам, есть в каждом российском регионе. Правда, парламентарий не уточнил, в какие именно.

Как сказал Матвейчев, само отстаивание прав как таковое без их конкретного нарушения — это всегда «плохо пахнет». Автор идеи о признании феминизма экстремизмом считает, что борьба не с конкретными нарушениями, а в целом за те или иные привилегии для женщин — уже не отстаивание прав, а «форматирование мозга под определенные политические задачи».

Парламентарий также считает, что в России феминизм может стать почвой «для экстремистских действий». По его словам, это отражает пример Дарьи Треповой, которая проходит обвиняемой по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Андрей Пугачев

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