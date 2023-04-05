Полиция организовала проверку после стрельбы в лебедя в Анапе

Полиция Анапы организовала проверку сообщения о стрельбе в лебедя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. В ветклинике выяснилось, что в птицу стреляли не менее 6 раз»,— отметили в ведомстве.

В соцсетях появилось сообщение, что в Анапе на улице Северная нашли травмированного лебедя. Птица вышла на проезжую часть и попала под колеса мотоцикла. Ее отвезли к орнитологу, который диагностировал перелом лапы. Кроме того, рентгенография показала, что в лебедя стреляли.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram