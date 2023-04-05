Магазины Zara, Bershka, Stradivarius в Краснодаре откроются под новыми названиями в начале мая 2023 года

Краснодарские магазины Zara, Bershka, Stradivarius откроются в начале мая 2023 под новыми названиями. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в информационном центре ТРЦ OZ MALL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сейчас ведется полномасштабная подготовка к открытию магазинов, они собираются возвращаться», - подчеркнул источник «Ъ-Кубань».

Как рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, магазины группы Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius собираются открываться под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet. Всего в России функционировало более 200 магазинов.

Олег Исаев

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