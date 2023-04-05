Кубанский фермер объяснил высокую стоимость гороха на рынке

Горох, который появился в конце марта — начале апреля на кубанских рынках, выращен в теплицах, уверен Игорь Емелев, председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Кубанский фермер», где выращивают в том числе и эту культуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Семена мы используем импортные, а они подорожали в разы,— рассказал «Ъ-Кубань» Игорь Емелев.— В это время года горошек выращивают в теплицах. А их нужно топить, тратить электроэнергию, которая тоже выросла в цене. Отсюда и складывается высокая стоимость горошка на прилавках. В середине мая, когда пойдет полевой горох, его цена значительно снизится».

На днях в соцсетях распространилось видео, где жительницу возмутили цены на одном из местных рынков. Судя по видео, килограмм гороха стоит 3,4 тыс. руб.

Ранее известный повар Константин Ивлев, приехавший в Краснодар снимать кулинарное шоу, возмутился стоимостью клубники. Как писал «Ъ-Кубань», на рынке ему предложили лоток ягоды якобы из Белореченска за 600 рублей.

Фермеры отметили, что некорректно сравнивать стоимость ягоды в начале апреля и в пик сезона.

«Это рыночная экономика. Есть спрос, есть предложение. Если спрос превышает предложение, цена высокая. Вот и все»,— сказал глава ягодной фермы KlubnikaEco Денис Шешин.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram