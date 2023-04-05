Работодатели Кубани не поддерживают законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

В Госдуму внесен законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Его инициатором является партия «Новые люди». Как сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, ввести длинные выходные предлагается за счет сокращения новогодних праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая»,— уточнил парламентарий. В следующем году, по его словам, январские праздники будут с 1 по 3 января и 7 января (Рождество).

Законодательная инициатива не получила широкую поддержку в бизнес-сообществе Краснодарского края, показал опрос «Ъ-Кубань».

Директор по персоналу ООО «Краснодартеплоэнерго» Елена Щемелинина отметила, что в 2022 году президент России Владимир Путин объявлял дни с 1 по 10 мая выходными для того, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. «На сегодняшний день, согласно исследованию Headhunter, 23% работодателей не намерены останавливать рабочий процесс в период с 4 по 7 мая. При этом число тех, кто решил последовать указу главы государства и уйти на длинные майские каникулы, также составило 23%. Что касается компании "Краснодартеплоэнерго", то нам объявлять длинные майские выходные нецелесообразно. Специфика отрасли ЖКХ требует постоянного участия в поддержании сетей газо-, водо- и теплоснабжения города в рабочем состоянии»,— отметила госпожа Щемелинина.

Второй важной причиной нецелесообразности длинных майских выходных, по словам Елены Щемелининой, являются стратегические цели компании, которых необходимо достичь к концу 2023 года.

В компании Метрикс Development не видят негативных последствий для бизнеса от увеличения длительности выходных. «В компании понимают необходимость сотрудников в выходных и праздничных днях. Мы перераспределяем нагрузку среди сотрудников таким образом, чтобы каждый мог уделить время личным делам. Отдохнувший, довольный, мотивированный человек дает гораздо лучший результат, поэтому мы не несем убытки из-за длинных выходных. Все взаимодействия четко налажены»,— рассказал «Ъ-Кубань» руководитель направления PR МЕТРИКС Development Ярослав Шевченко.

Отрицательно к инициативе «Новых людей» относятся в АО «НЭСК». «Длинные выходные негативно сказываются на динамике платежей — важном факторе работы субъектов розничного рынка электроэнергии»,— отметил директор по работе с потребителями АО «НЭСК» Василий Колесников.

Наталья Решетняк

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