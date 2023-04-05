На пляже в Новороссийске обнаружили гигантского древнего моллюска

На пляже в Новороссийске нашли гигантскую окаменевшую раковину древнего моллюска иноцерамуса. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск».

Находка была сделана жительницей города на диком пляже в 16-м микрорайоне. По данным экспертов, обнаруженная раковина принадлежит древнему представителю двустворчатых моллюсков, живших в период с раннего юрского периода до позднего мелового (от 189,6 до 66,043 млн лет назад).

Ранее подобную раковину обнаружили на пляже в Пограничной щели Восточного района Новороссийска.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram