В Сочи прогнозируют увеличение цен на первичную недвижимость на 20%

В Сочи стоимость квартир на первичном рынке недвижимости может увеличиться в текущем году на 15–20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Основными причинами роста показателя эксперты считают рост цен на стройматериалы, дефицит земли, пригодной для строительства, и другие факторы. Влияние на динамику показателя также оказал рост спроса на недвижимость в южных регионах РФ на фоне закрытых границ.

«Во-первых, это единственный круглогодичный курорт на территории страны, и это один из ключевых аспектов повышенного внимания к локации. Во-вторых, он очень развит с точки зрения доступности различной инфраструктуры для комфортной жизни. В-третьих, необходимо выделить удобство логистики — современный аэропорт и железнодорожные вокзалы»,— цитирует издание заявление коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Ольги Нарт.

На конец декабря прошлого года стоимость недвижимости в новостройках Сочи достигала 330,7 тыс. руб., что на 21,7% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Анастасия Донскова

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