Китай намерен инвестировать более 900 млн рублей в переработку зерна на Кубани

Китайская компания Shandong Chuangxiang Group Co.,Ltd заявила о намерении вложить более 900 млн руб. в строительство предприятий по глубокой переработке зерна на Кубани. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предполагаемый срок строительства — три года, инвесторы собираются окупить вложенные деньги за 5 лет. Сумма готовых товаров в год на экспорт составит 401,7 млрд китайских юаней (4,5 млрд руб.).

В результате реализации проекта будет создано 235 рабочих мест.

Между Shandong Chuangxiang Group Co.,Ltd. и новороссийской компанией «БС ИнтерАгро» заключено соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству индустриального парка по глубокой переработке зерновых, зернобобовых, кормовых и масленичных культур.

«Краснодарский край крайне заинтересован в инвесторах, тем более в области переработки зерна. Кубань нацелена в первую очередь на развитие экспорта продукции глубокой переработки. Поэтому мы рады приветствовать на кубанской земле наших партнеров из Китая. Со своей стороны мы окажем любую помощь и поддержку в реализации проекта»,— отмечает председатель краевой торгово-промышленной палаты Александр Ткаченко.

Олег Исаев

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