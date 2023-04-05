Ночью в Адыгее эвакуировали 65 человек из-за аварии на шлюзе Краснодарского водохранилища

Минувшей ночью в Теучежском районе Адыгеи из-за подтопления приусадебных участков эвакуировали 65 человек. Причиной стал выход из строя электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее

Из-за аварии подтопило около 60 частных дачных приусадебных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба». Вода зашла в 15 домов на уровне до 20 см. Сообщение о подтоплениях спасателям поступило в 23:40.

Сейчас затворка закрыта, обстановка стабилизируется, вода с подтопленных территорий уходит. На месте работали две оперативные группы спасателей: 17 человек и три единицы техники.

Татьяна Ручкина

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