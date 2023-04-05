Новую ледовую арену возведут в Сочи в 2024 году

Многофункциональный комплекс с ледовой ареной возведут в Центральном районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Проект представил мэр города Алексей Копайгородский. Комплекс будет представлять из себя трехэтажное здание общей площадью более 10 тыс. кв.м. На первых этажах разместятся торговые павильоны, а на верхнем — спортивные объекты.

Ледовая арена включит в себя ледовое поле, ледовую площадку, зал общефизической подготовки, раздевалки, специальные помещения, пункт проката, медкабинет и столовые. Трубину смогут вместить около 200 зрителей.

Одними из первых лед опробуют участники Ночной Хоккейной Лиги.

«Ледовая арена станет важным спортивным объектом для всего города. Также предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории в рамках масштабного городского проекта «Две реки – одно море», – подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Олег Исаев

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