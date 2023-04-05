Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд руб. Это было сделано из-за прекращения продаж продукции компании в РФ.

В частности, компанией были уничтожены эксплуатационные запчасти для оборудования, которые были куплены по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B.V.

«Решение об утилизации компания приняла еще в августе 2022 года из-за, помимо прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России. Также на решение повлияла невозможность реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы»,— сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность одного из российских юрлиц Cisco «Сиско системс» (дочка американской Cisco Systems Inc.).

Помимо запчастей также было уничтожено имущество российского подразделения Cisco на 1 млн руб., в том числе транспортные средства, офисная мебель, техника и демонстрационное оборудование. После расторжения большинства трудовых договоров в июле-августе 2022 года работникам было выплачено около 190,6 млн руб., следует из отчетности компании.

В марте прошлого года на фоне начала военной операции на Украине компания Cisco Systems остановила все бизнес-процессы в России, в том числе продажи и обслуживание. В июне она объявила о намерении полностью уйти с российского и белорусского рынков. При этом в компании пообещали, что будут финансово поддерживать сотрудников до окончательного ухода из обеих стран.

Подробнее о последствиях ухода компании с российского рынка читайте в материале «Ъ FM» «Cisco складывает оборудование».

Александр Кислов