Главные новости к утру 5 апреля

Прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Дональда Трампа. Экс-президенту США предъявлены обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени с целью сокрытия от избирателей компромата и незаконной деятельности до и после президентских выборов 2016 года.

В январе по всей стране произведено 2,6 млн тонн цемента, что на 11,3% меньше год к году. В феврале, по прогнозным данным, выпущено 3,2 млн тонн, что меньше на 5,9% год к году. Снижение объемов производства вызвано сокращением потребления — за первый квартал 2023 года оно сократилось на 5% год к году.

Следующее предварительное заседание по делу Дональда Трампа пройдет 4 декабря. Начало рассмотрения дела ожидается в январе 2024 года.

С начала года ряд крупных компаний ищет способы продлить подписки на Creative Cloud от Adobe. Так, ритейлер «Магнит» в марте объявил запрос предложений на продление лицензий на ПО Adobe до 8 мая 2024 года. Контрагентов, которые могли бы предоставить продление подписки на Adobe, также искали БКС и структура «Ак Барс» («Ак Барс Цифровые технологии»).

В Джакарте состоялся первый раунд переговоров между представителями Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезии по поводу заключения соглашения о свободной торговле. Подробнее.

Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов для операторов связи за нарушения при установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Документ принят в исходной версии и предусматривает распространение механизма оборотных штрафов, наказание для юрлиц может составлять 2–50 млн руб. и выше.

Минпросвещения России создало учебное пособие по украинскому языку для учеников младших классов, учебник для учеников средней школы находится в разработке. Украинский можно будет изучать в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как родной язык или в качестве факультатива.

Туроператоры и системы бронирования фиксируют рост числа запросов на поездки в Россию, поступающих преимущественно из Китая, Ирана, Турции, Египта и прочих «дружественных» стран. Подробнее.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в конце апреля посетит Швецию, где обсудит вопрос вступления страны в НАТО. Подробнее.

Участники страхового рынка рассказали о трудностях с выполнением нового положения ЦБ (вступило в силу с начала года) о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности в части расчетов по перестрахованию. Ранее доля перестраховщиков считалась пропорционально совокупным выплатам. Теперь долю необходимо оценивать по каждому договору перестрахования отдельно и строить отдельный денежный поток (ОДП) по каждому договору перестрахования.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возбужденное против него уголовное дело является вмешательством в выборы. Подробнее.

«Венталл-Девелопмент» застроит последнюю площадку приобретенного недавно у чешской PPF Group складского комплекса «Южные врата» в подмосковном Домодедово. Подробнее.

Из сектора Газа по Израилю выпущено девять ракет. Четыре из них перехвачены системой «Железный купол», другие четыре упали на открытой местности, примыкающей к Газе. Тем временем палестинские СМИ сообщают о рейде израильских силовиков в мечеть в Аль-Аксе, в результате которого было задержано более 200 палестинцев. В ходе столкновений в мечети пострадали десятки палестинцев.

ХКФ-банк опубликовал годовую отчетность по РСБУ. Активы банка снизились на 9,1%, до 262,7 млрд руб., пассивы — на 8,3%, до 213 млрд руб. Отток розничных вкладов был частично компенсирован приростом средств от банков, которые увеличили остатки на счетах в ХКФ-банке в 50,9 раза, до более 6 млрд руб. Вклады физлиц (в том числе ИП) сократились на 24,5 млрд руб., до 165,1 млрд руб.

В следующем финансовом году парламент Японии может принять законопроект, устанавливающий график строительства бомбоубежищ на случай начала вооруженного конфликта. Подробнее.

Минпромторг определил параметры гражданского госзаказа на беспилотную технику. До 2030 года объем спроса госорганов и госкомпаний оценивается в 200 млрд руб., из них 100 млрд руб.— до 2026 года. В ВЭБ.РФ, который собирается заниматься лизингом дронов, общий объем рынка к 2026 году оценивают в 500 млрд руб.

Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что доллар может перестать быть мировым стандартом при расчетах. По его мнению, это станет крупнейшим провалом США за 200 лет.

АНО «СМП Рэйсинг», основателем которой выступает Борис Ротенберг, разработает собственный гоночный симулятор на основе американского игрового движка Unity. Проект возглавит бывший гендиректор Rutube Александр Моисеев.

О предстоящих 5 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».