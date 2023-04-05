Япония может принять законопроект о строительстве бомбоубежищ

В следующем финансовом году парламент Японии может принять законопроект, устанавливающий график строительства бомбоубежищ на случай начала вооруженного конфликта. Об этом в интервью Bloomberg News сказал депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэидзи Фуруя.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы считали само собой разумеющимся с тех пор, уже не соответствует действительности. Мир сильно изменился»,— сказал господин Фуруя (цитата по Yahoo News).

По информации агентства, решение о строительстве бомбоубежищ власти Японии рассматривают из-за участившихся запусков ракет КНДР и роста напряженности вокруг Тайваня.

В Bloomberg отметили, что в большинстве японских домов нет подвалов. Большинство эвакуационных центров страны, по данным агентства, также находятся не под землей. При этом в крупных городах в качестве бомбоубежищ можно использовать разветвленную сеть метро.

Как заявил Фуруя, первоначально Япония планировала укрепить существующие объекты, чтобы избежать колоссальных бюджетных расходов.

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Главными вызовами премьер-министр страны называет конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии. Этими опасностями он обосновывает рекордные расходы на оборону.

В конце марта текущего года Южная Корея, США и Япония провели первые в этом году трехсторонние противолодочные учения с участием американского авианосца Nimitz. Их цель — повышение способности противостоять угрозам со стороны подводного флота Северной Кореи. Для отражения северокорейской угрозы Япония намерена реализовать стратегию контрударов с применением новейших неядерных вооружений.

Подробнее — в материале «Ядерное оружие проявляет несдержанность».

Эрдни Кагалтынов

Эрдни Кагалтынов