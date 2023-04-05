Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Япония может принять законопроект о строительстве бомбоубежищ

В следующем финансовом году парламент Японии может принять законопроект, устанавливающий график строительства бомбоубежищ на случай начала вооруженного конфликта. Об этом в интервью Bloomberg News сказал депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэидзи Фуруя.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы считали само собой разумеющимся с тех пор, уже не соответствует действительности. Мир сильно изменился»,— сказал господин Фуруя (цитата по Yahoo News).

По информации агентства, решение о строительстве бомбоубежищ власти Японии рассматривают из-за участившихся запусков ракет КНДР и роста напряженности вокруг Тайваня.

В Bloomberg отметили, что в большинстве японских домов нет подвалов. Большинство эвакуационных центров страны, по данным агентства, также находятся не под землей. При этом в крупных городах в качестве бомбоубежищ можно использовать разветвленную сеть метро.

Как заявил Фуруя, первоначально Япония планировала укрепить существующие объекты, чтобы избежать колоссальных бюджетных расходов.

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Главными вызовами премьер-министр страны называет конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии. Этими опасностями он обосновывает рекордные расходы на оборону.

В конце марта текущего года Южная Корея, США и Япония провели первые в этом году трехсторонние противолодочные учения с участием американского авианосца Nimitz. Их цель — повышение способности противостоять угрозам со стороны подводного флота Северной Кореи. Для отражения северокорейской угрозы Япония намерена реализовать стратегию контрударов с применением новейших неядерных вооружений.

Подробнее — в материале «Ядерное оружие проявляет несдержанность».

Эрдни Кагалтынов

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...