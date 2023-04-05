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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 5 апреля

Президент России Владимир Путин:

  • примет верительные грамоты у 17 послов, в том числе США, ЕС, Сирии и Ирака;
  • проведет в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности;
  • встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В России пройдет визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Планируется встреча с российской межведомственной делегацией для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Китае состоится визит президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В Варшаве пройдет визит президента Украины Владимира Зеленского. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром страны Матеушем Моравецким, а также выступит у стен Королевского замка с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам.

Тверской суд Москвы рассмотрит дело в отношении актера Дмитрия Назарова об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетит Вьетнам с официальным визитом по приглашению вице-премьера Чан Хонг Ха.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Душанбе с визитом.

Россия приостановит ввоз молочной продукции из Армении.

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