Трамп назвал уголовное дело против него «вмешательством в выборы»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возбужденное против него уголовное дело является вмешательством в выборы. Об этом он сказал в ходе заявления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это масштабное вмешательство в выборы. ...Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке — никогда не думал, что это может случиться. Единственное преступление, которое я совершил,— это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится ее уничтожить»,— сказал экс-президент (цитата по трансляции The Telegraph).

Он также заявил, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг построил свою предвыборную кампанию на заявлениях о том, что он сможет «достать» господина Трампа. «Наша страна катится в ад»,— добавил экс-президент.

Вчера господина Трампа взяли под арест и доставили в суд Нью-Йорка, где предъявили обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. После слушаний арест с него был снят. Как отмечает прокуратура, конечной целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. Обвинение по каждому из пунктов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

Подробнее — в материале «Дональд Трамп побывал в роли арестанта».

Эрдни Кагалтынов