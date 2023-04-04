Бывший глава администрации Новочеркасска получил 8 лет за взятку

Судебная коллегия по уголовным делам Ростовской области рассмотрела апелляцию на приговор бывшему главе администрации города Новочеркасска (Ростовская область) Игорю Зюзину и осудила его на восемь лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый получил взятку в размере 2,6 млн руб. от строительной фирмы «Диволан» за личное покровительство руководству компании при заключении госконтрактов. В мае 2021 года Игорь Зюзин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Октябрьским районным судом Ростовской области. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб., а также запрета занимать государственные должности в течение трех лет. Однако с приговором не согласились сторона защиты и гособвинитель.

Дело Игоря Зюзина трижды рассматривалось в суде. Прокуратура настаивала, что бывший чиновник должен получить реальный срок — 11 лет заключения. Адвокаты были убеждены, что дело необходимо переквалифицировать по статье о халатности и закрыть. По итогам последнего судебного разбирательства экс-глава администрации Новочеркасска отправится отбывать срок в колонии строгого режима.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону