Экс-мэра приближают к реальности

Приговор бывшему мэру Зверево и Новочеркасска Игорю Зюзину будет в третий раз рассмотрен в апелляционном порядке. В 2021 году экс-чиновник был осужден к штрафу в размере 3 млн руб. за получение от строительной фирмы «Диволан» 2,6 млн руб. за покровительство. Однако приговор был обжалован как стороной защиты, настаивающей на необходимости переквалификации и прекращения дела, так и стороной обвинения, добивающейся для Игоря Зюзина реального срока. Прокуратура требует ужесточить наказание осужденному до 11 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cityug.ru Фото: cityug.ru

Ростовский областной суд в третий раз рассмотрит в апелляционном порядке приговор бывшему мэру Зверево и Новочеркасска Игорю Зюзину. Информация об этом опубликована в картотеке Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Октябрьский районный суд Ростовской области в мае 2021 года признал Игоря Зюзина виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновник был приговорен к штрафу в размере 3 млн руб. и лишен права занимать определенные должности на три года.

По версии следствия, в 2017 году Игорь Зюзин, занимая должность мэра Зверево, вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной обещал строительной фирме «Диволан» поспособствовать в заключении муниципальных контрактов и приемке выполненных работ. За эту услугу он получил от директора «Диволана» Дениса Козлова более 2,6 млн руб.

Альбина Порошина признала вину. Ее показания были использованы следствием в обвинении Игоря Зюзина. Сообщницу экс-мэра судили отдельно, в августе 2019 года ей было назначено восемь лет колонии.

Игорь Зюзин вину не признал и обжаловал приговор. Его защита просила Ростовский облсуд квалифицировать действия экс-чиновника по более мягкой статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), а затем закрыть дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Сторона обвинения при обжаловании приговора в облсуде настаивала на необходимости ужесточить наказание Игорю Зюзину. Прокурор просил назначить экс-чиновнику 11 лет колонии и штраф в размере более 7,8 млн руб., а также лишить его права в течение десяти лет после освобождения занимать определенные должности в органах власти.

В августе 2021 года Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

«Суд первой инстанции в полном объеме учел требования закона о строго индивидуальном подходе, все заслуживающие внимания обстоятельства, в связи с чем назначенное Зюзину наказание за совершенное преступление не является чрезмерно мягким или суровым», — говорилось в апелляционном определении.

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть обратился в Четвертый кассационный суд с требованием отменить это решение. Судебная коллегия удовлетворила его требование, указав, что наказание бывшему чиновнику в виде штрафа не способствует восстановлению социальной справедливости.

«[Оно], наоборот, будет воспринято им как фактическое освобождение от заслуженного наказания», — говорится в определении суда.

В итоге Четвертый кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение в Ростовский областной суд. Однако 21 июня при повторном рассмотрении дела облсуд снова оставил приговор первой инстанции без изменения.

Андрей Кикоть подал кассационную жалобу и на это решение. Четвертый кассационный суд отменил второе апелляционное постановление из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Теперь Ростовский областной суд обязан уже в третий раз рассмотреть приговор в апелляционном порядке.

Кристина Федичкина