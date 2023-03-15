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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Индия закупает российскую нефть значительно выше ценового потолка

В январе Индия закупала российскую нефть по цене $79,80 за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Министерства торговли страны. Это окончательная цена, в которую входят затраты на логистику, страхование и другие услуги.

Bloomberg отмечает, что, по данным Argus Media Ltd. и S&P Global Insights, стоимость российской нефти значительно ниже установленного G7 порога в $60 за баррель. По данным Argus, к концу февраля экспортная стоимость составляла около $45 за баррель. По оценке S&P Global Insights, с 18 января цена на российскую нефть с доставкой в Индию составляла $64,31 за баррель.

Как пишет Bloomberg, проблема в оценке реальной стоимости — в разнице между ценой на доставку нефти в порт и ее стоимостью на борту, куда не входит доставка, страховка и другие сборы. Кроме того, Индия, как правило, страхует нефть после того, как она покинула Россию, что осложняет определение конечной цены.

С 5 декабря 2022 года в силу вступил потолок цен на российскую нефть, с 5 февраля — на нефтепродукты. Страны Запада ожидали, что в результате доходы России от продажи нефти значительно сократятся. В марте США предложили снизить потолок на $5, до $55 за баррель.

12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Индия решила поддержать санкции против России, в том числе ограничения цен на нефть. 14 марта Reuters со ссылкой на собеседников в индийском Министерстве нефти писал, что страна не должна придерживаться ограничений на российскую нефть, так как официально не присоединилась к ним.

По информации Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия увеличила импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с периодом до 24 февраля. Страна стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти. По информации Bloomberg, российская нефть также стала дорожать в Азии по мере расширения пула покупателей в регионе.

Подробнее о предложении США — в публикации «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Олеся Павленко

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