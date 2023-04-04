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Коммерсантъ FM
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Владлена Татарского похоронят на Троекуровском кладбище

Военный корреспондент Владлен Татарский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении погибшего военкора.

«Владлена Татарского похоронят на Троекуровском кладбище. Дата пока неизвестна»,— сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале Reverse side of the medal, близком к ЧВК «Вагнер», появилась информация, что похороны военкора могут пройти 8 апреля. Подтверждения этой информации нет.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где проходило мероприятие с его участием. При взрыве, по данным Минздрава РФ, пострадали 40 человек. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт. По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. Сегодня, 4 апреля, Басманный суд Москвы изберет в отношении нее меру пресечения.

Подробнее об убийстве Владлена Татарского — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Александр Кислов

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