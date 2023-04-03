Уголовному делу подобрали место

Как стало известно «Ъ-Юг», второе уголовное дело в отношении Светланы Мартыновой передано в суд. Экс-судью Арбитражного суда Ростовской области, вновь обвиняемую в мошенничестве, по ее просьбе будут судить в Волгограде. Изначально слушания планировались в Краснодарском краевом суде. Процесс мог начаться еще осенью 2022 года, однако Светлана Мартынова выразила сомнение в беспристрастности тамошнего правосудия, представителей которого ранее она обвинила в получении взяток. В итоге Верховный суд РФ согласился с необходимостью перенести процесс с Кубани на Волгу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Мартынова надеется на беспристрастность волгоградских судей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Светлана Мартынова надеется на беспристрастность волгоградских судей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На прошлой неделе Волгоградский областной суд принял к рассмотрению уголовное дело, фигурантом которого является бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Вместе с госпожой Мартыновой на скамью подсудимых в Волгограде сядут предприниматель из Адыгеи Руслан Шнахов и краснодарский адвокат Михаил Урвачев. Об этом сообщается на сайте суда.

Дата начала процесса пока не назначена.

Экс-судья стала фигурантом этого дела в 2020 году. Деяния, за которые обвиняют ее и подельников, были совершены на территории Краснодарского края, поэтому по окончании следствия дело в октябре 2022 года передали на рассмотрение в краевой суд. Однако Светлана Мартынова обратилась с ходатайством об изменении территориальной подсудности.

По мнению госпожи Мартыновой, краснодарские судьи могут быть не объективны в ее отношении, в частности из-за того, что ранее она заявляла о посредничестве в передаче взяток некоторым работникам судебной системы региона.

Четвертый кассационный суд признал ходатайство обвиняемой обоснованным и вынес постановление о переносе слушания дела в Волгоградский областной суд.

Тем не менее процесс опять застопорился. Обвиняемый Михаил Урвачев выступил против изменения территориальной подсудности, заявив соответствующую жалобу в Верховный суд РФ. По его мнению, реальных оснований ставить под сомнение беспристрастность судей Краснодарского краевого суда не имеется. Вместе с тем защита обвиняемого указала, что большинство свидетелей по этому делу являются жителями Кубани, а судебный процесс можно было бы провести в соседних регионах — Ростовской области или Республике Адыгея. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, подтвердив перенос слушаний в Волгоград.

Светлана Мартынова однажды уже была осуждена за мошенничество. В 2018 году она получила семь лет лишения свободы за обман собственников агропромышленного концерна «Покровский». По версии обвинения, в 2011-2012 годах осужденная получила от предпринимателей Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова около 40 млн руб. За эти деньги она обещала переоформить на них сельхозпредприятие ЗАО «Маяк» и через него передать контроль над 13 тыс. га земель в Кущевском районе. Ранее эти земли контролировала местная банда Цапков. Однако, получив деньги, Светлана Мартынова не выполнила обещанного, и тогда бизнесмены обратились в правоохранительные органы.

Новое уголовное дело также связано с «наследством» Цапков.

По версии следствия, Светлана Мартынова подделала на документах ЗАО «Маяк» подпись совладельца общества Бориса Гурдисова, а затем незаконно распорядилась активами «Маяка», в том числе правом требования на 230 млн руб. Еще один эпизод в деле связан с хищением средств в сумме 92 млн руб. с банковского счета матери главаря банды Надежды Цапок.

Следствие полагает, что судья и ее подельники организовали серию фиктивных уступок прав требования с госпожи Цапок, после чего сообщники госпожи Мартыновой получили судебное решение о взыскании, списали средства со счета, а затем их похитили. Дело по последнему эпизоду было возбуждено еще в 2015 году, сначала его фигурантами стали Руслан Шнахов и Михаил Урвачев, а спустя пять лет к нему была привлечена Светлана Мартынова.

Интересы Светланы Мартыновой в Верховном суде РФ представлял адвокат Валерий Сопьяненко. Ответить на уточняющие вопросы «Ъ-Юг» он отказался, сославшись на отсутствие разрешения со стороны подзащитной.

Вадим Водолазов