У Анатолия Быкова не нашли мотива

Снять все обвинения и оправдать бизнесмена Анатолия Быкова потребовала его защита в судебных прениях, которые прошли в Красноярске. Предпринимателю вменяется в вину подстрекательство к заказному убийству коммерсанта Андрея Неколова и покушение на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Ранее прокуратура запросила для Анатолия Быкова 12 лет лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора за заказные убийства — 18 лет заключения. 21 апреля бизнесмен выступит с последним словом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В Красноярске завершились судебные прения по второму уголовному делу бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа) и экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова.

Следственным комитетом Анатолий Быков обвиняется в том, что в 2004 году нанял за $50 тыс. киллера для убийства учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Первый якобы отказался вести с ним совместный бизнес, второй переметнулся в стан его противника — криминального авторитета по прозвищу Дипломат. Встреча с киллером Александром Живицей (Буль), по версии следствия, проходила в домовладении Анатолия Быкова в поселке Удачный.

Исполнитель, указано в деле, справился только с одним заказом. 1 ноября 2004 года Александр Живица из окна движущегося автомобиля выпустил автоматную очередь по BMW боксера Андрея Грабовского, но все пули прошли мимо.18 января 2005 года киллер выследил Андрея Неколова и расстрелял его из пистолета ТТ. Коммерсант скончался на месте. Как указывается в деле, поскольку одной из жертв удалось спастись, бизнесмен Быков заплатил киллеру в пять раз меньше, чем обещал, — $10 тыс.

В судебных прениях гособвинение предложило освободить Анатолия Быкова и Александра Живицу от наказания по эпизоду с покушением на убийство (ст. 33, ст. 105 УК РФ) вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского в связи с истечением сроков давности. По эпизоду с убийством (ч. 2 ст. 105 УК РФ) Андрея Неколова прокуратура запросила для Анатолия Быкова 12 лет заключения, а с учетом приговора по первому делу, где речь шла также о заказных убийствах, — 18 лет в колонии строгого режима. Наказание за убийство Андрея Неколова Александр Живица уже отбыл. Он был осужден в 2015 году на 12 лет, однако его освободили условно-досрочно.

В начале своего выступления адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров отметил, что в судебном процессе защита не имела возможности в полном объеме представить доказательства невиновности бизнесмена. По мнению адвоката, судебное разбирательство было проведено с нарушением принципа состязательности и равенства сторон, поскольку многочисленные ходатайства защитников были отклонены.

Защита считает, что покушение на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского было им же и инсценировано. По мнению адвоката, боксер Грабовский мог разыграть сцену с покушением, чтобы в дальнейшем отвести от себя подозрения в убийстве своего знакомого, бывшего замначальника отдела краевого ГУВД Сергея Назарова, которое он только вынашивал в планах. Экс-милиционера в ноябре 2004 года застрелил киллер. «Так вот, инсценировка покушения на себя — это попытка направить правоохранительные органы по ложному следу, попытка выставить покушение на себя и убийство Назарова как звенья одной цепи, попытка показать, что вот, мол, 1 ноября 2004 года меня пытались убить и я чудом остался жив, а 23 ноября 2004 года убили моего знакомого Назарова, ему, к несчастью, повезло меньше»,— рассуждает адвокат. Отметим, что в декабре 2020 года Андрея Грабовского приговорили к 13 годам за организацию убийства бывшего милиционера Сергея Назарова. Защитник попросил суд оправдать Анатолия Быкова по эпизоду с покушением на Андрея Грабовского «ввиду отсутствия события преступления» и отказать в удовлетворении иска потерпевшего: бывший боксер требует взыскать с Анатолия Быкова 30 млн руб. компенсации морального вреда.

После этого адвокат перешел ко второму эпизоду дела — убийству предпринимателя Андрея Неколова. Защитник полагает, что версия следствия целиком построена на показаниях киллера Живицы, который полностью признал вину. «Проанализировав все представленные по уголовному делу доказательства, сопоставив их между собой, мы считаем, что причастность Быкова к убийству Неколова не доказана. Мы считаем, что вообще никого нельзя обвинять в преступлениях на основании голословных утверждений только лишь одного человека»,— сказал господин Прохоров, добавив, что показания Александра Живицы противоречат показаниям других свидетелей. К примеру, по словам адвоката, Александр Живица утверждал, что когда они прогуливались с Анатолием Быковым по загородной резиденции бизнесмена и обсуждали «заказ» на убийство Андрея Неколова, на псарне громко лаяли собаки. В то же время рабочий из усадьбы бывшего главы КрАЗа пояснил в суде, что псарню он собственноручно построил в 2010 году, спустя несколько лет после указанных событий. «Причастность Быкова к убийству Неколова фабриковалась, а доказательства подгонялись под нужные следствию обстоятельства»,— резюмировал адвокат. Защитник добавил, что у его клиента, который никогда мусоропереработкой не занимался, отсутствовал какой-либо мотив для устранения Андрея Неколова, а прокуратура не представила никаких доказательств получения бизнесменом Быковым выгоды от этого преступления. Защитник попросил суд оправдать его клиента по этому эпизоду «в связи с непричастностью к совершению преступления».

21 апреля с последним словом выступят Анатолий Быков и Александр Живица, после чего суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.

Константин Воронов