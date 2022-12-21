В Ростовской области с 22 декабря вводится запрет на беспилотники и ограничение грузоперевозок

На территории Ростовской области вводится ряд ограничительных мер для транспорта с 22 декабря: запрет на использование беспилотников и ограничение грузоподъемности автомобилей на въездах в регион. О новых правилах сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Согласно информации, предоставленной главой региона, на выезде с территории области в пункте Весело-Вознесенский ограничен проезд грузовиков с грузоподъемностью 3,5 тонны. Также вводится ограничение на въезд в Ростов автомобилей с грузоподъемностью более 12 тонн. Меры не коснутся спецтранспорта, который перевозит гуманитарные грузы и снабжение для войск в зоне СВО.

«Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют,— написал губернатор.— По большегрузам ограничения вводятся, чтобы убрать их транзит через и без того загруженные дороги Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через Весело-Вознесенку на другие автомобильные пункты пропуска».

Сохранится возможность грузоперевозок через пункты Матвеева Кургана и Куйбышево.

Как сообщает пресс-служба Кремля, врио главы ДНР Денис Пушилин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 21 декабря, предложил увеличить число контрольно-пропускных пунктов на границе Ростовской области и Донецкой народной республики. По словам Дениса Пушилина, мера необходима, чтобы разгрузить транспортные артерии на въездах в республику.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону