Суд завершил конкурсное производство бывшего оператора канатной дороги курорта «Газпром» в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о завершении конкурсного производства краснодарской компании «Канатные дороги» (занималась обслуживанием подъемников на сочинском горнолыжном курорте «Газпром»). Соответствующее определение суд вынес 29 марта.

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«Ходатайство конкурсного управляющего ООО "Канатные дороги" Анастасии Цуркани о прекращении производства по делу мотивировано тем, что задолженность перед кредиторами погашена»,— говорится в судебном акте.

ООО «Канатные дороги» учреждено в 2007 году. Общество стало правопреемником предприятия, которое с 1969 года строило канатные дороги в СССР. На сайте компании указано, что общество имеет налаженные контакты с европейскими поставщиками оборудования, парк строительной техники и производственную базу, укомплектованную металлообрабатывающим оборудованием. Как ранее «Ъ-Кубань» рассказал владелец «Канатных дорог» Олег Жученко, до 2014 года предприятие эксплуатировало канатную дорогу на курорте «Газпром» в Красной Поляне. После Олимпиады в Сочи крупных контрактов у компании не стало.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Канатные дороги» в 2021 году имело выручку в размере 8 млн руб., чистую прибыль — 0,9 млн руб. Чистые активы на этот же период составили 1,3 млн руб. Стопроцентным владельцем общества является Олег Жученко.

Согласно материалам дела, компания «Канатные дороги» была признана банкротом в декабре 2022 года. С иском о признании компании несостоятельной в суд обратилась саратовская фирма «Экспресс-Волга-Лизинг» (правопреемник — ООО «Успех»). Объем задолженности «Канатных дорог» составил 2,7 млн руб.

Наталья Решетняк

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