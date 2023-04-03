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Обвиняемого во взятке главврача озерской больницы оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока содержания под стражей главному врачу клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства (КБ №71 ФМБА России, Озерск) Евгению Фомину, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Он остается в СИЗО как минимум до 1 мая, сообщают в суде.

Сторона защиты в апелляции просила избрать обвиняемому не связанную с изоляцией от общества меру пресечения. Суд оставил постановление первой инстанции без изменения.

Евгения Фомина задержали в начале этого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Региональные управления Следственного комитета и ФСБ РФ не комментируют дело Евгения Фомина. По данным telegram-канала «Время госзакупок», главврача обвиняют в получении 20 млн руб. в качестве «отката» за контракт на капитальный ремонт больницы.

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