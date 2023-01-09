Суд арестовал до конца февраля главврача озерской больницы по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражей главному врачу клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства (КБ №71 ФМБА России, Озерск) Евгению Фомину, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 28 февраля. Об этом «Ъ-Южный Урал», сообщили в пресс-службе суда.

Евгения Фомина задержали в первые дни нового года. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Региональные управления Следственного комитета и ФСБ РФ не комментируют дело Евгения Фомина. По данным telegram-канала «Время госзакупок», главврача обвиняют в получении 20 млн руб. в качестве «отката» за контракт на капитальный ремонт больницы.