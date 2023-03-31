Инфляция во Франции замедлилась до 5,6%

Согласно предварительным подсчетам Национального института статистики и экономических исследований (Insee) Франции, в марте инфляция в стране замедлится до 5,6% в годовом исчислении. В феврале этот показатель составил 6,3%.

Как отмечается в докладе, снижение темпа инфляции связано прежде всего с падением цен на электроэнергию. Если в феврале индекс роста цен на энергию составлял 14,1% (за основу берется 2015 год), то в марте этот показатель должен составить всего 4,9%.

При этом рост цен на табачные изделия в годовом исчислении ускорится с 0,2% в феврале до 7,8% в марте. А продуктовая инфляция усилится с 14,8% до 15,8%.

Опубликованные данные совпадают с прогнозами Insee, сделанными в прошлом месяце. В целом экономисты ожидают, что к июню инфляция во Франции замедлится до 5%.

Кирилл Сарханянц