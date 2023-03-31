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Коммерсантъ FM
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Тренеров ранжировали по деньгам

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало рейтинг наиболее высокооплачиваемых футбольных тренеров мира. Возглавляет его наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Его контракт приносит ему €33,8 млн в год. Это на треть с лишним больше, чем платят в «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле — зарплата тренера одного из богатейших клубов мира составляет €22,3 млн (второе место в рейтинге). На третьей и четвертой позициях еще два представителя команд Английской премьер-лиги: Юрген Клопп («Ливерпуль», €17,8 млн) и Грэм Поттер («Челси», €13,5 млн). Достижения последнего пока мало соответствуют его зарплате. Лондонцами он руководит с сентября прошлого года и пока не слишком успешно — «Челси» в чемпионате идет только десятым. Замыкает топ-5 рейтинга наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри — €12,8 млн. Далее расположились: Томас Тухель («Бавария», €11,9 млн), Карло Анчелотти («Реал», €10,8 млн), Симоне Индзаги («Интер», €9,9 млн), Жозе Моуринью («Рома», €9,2 млн). Замыкает десятку Хаби Алонсо («Байер», €5 млн).

Александр Петров

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