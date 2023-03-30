Лефортовский суд, где рассмотрят дело журналиста WSJ, эвакуировали после сообщения о минировании

Здание Лефортовского суда Москвы, куда, по информации «Ъ», планируют доставить задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, эвакуировали из-за «минирования», сообщает «РИА Новости». По данным «Известий», учреждение уже возобновило работу.

«Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы»,— сообщили агентству в пресс-службе суда. Собеседница «РИА Новости» уточнила, что поступило сообщение с угрозой минирования здания.

О задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге сегодня, 30 марта, сообщили в ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»). В ФСБ утверждают, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными и призвала к его немедленному освобождению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что господин Гершкович был «взят с поличным».