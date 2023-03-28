В ЗакСе предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

На рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесен законопроект, разрешающий использовать материнский капитал для газификации жилья в городе и Ленобласти, сообщает пресс-служба городского парламента во вторник, 28 марта. Документ разработали депутаты Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков.

В пояснительной записке к проекту закона парламентарии указывают, что на сегодняшний день многие хозяева домов не имеют возможности подключиться к сетям, поскольку по госпрограмме по газификации труба с газом подается только до границы земельного участка. Частично решить проблему может помочь разрешение использовать для этого маткапитал.

«Фактическое подключение дома к газопроводу достаточно дорогое. Нужно разработать проект, провести трубу в дом, купить необходимое внутридомовое оборудование: газовую плиту, прибор учета газа, систему контроля загазованности и так далее. В целом затраты могут составить больше 200 тыс. рублей. Конечно, для многих это неподъемный груз, особенно для молодых семей»,— прокомментировал законопроект Денис Четырбок.

Сейчас размер регионального материнского капитала в Санкт-Петербурге составляет 194 тыс. рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте