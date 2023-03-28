Полиция Перу изъяла 2,3 тонны замаскированного под керамическую плитку кокаина

Министерство внутренних дел Перу сообщило об изъятии 2,3 т кокаина, замаскированного под партию керамических плиток, в портовом терминале Кальяо. Злоумышленники планировали переправить наркотики в Турцию, сообщила пресс-служба МВД республики.

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Как сообщается в пресс-релизе, правоохранительные органы в ходе обыска груза обнаружили 337 квадратных плит оранжевого и серебристого цветов, замаскированных под керамические плитки. После проведенных анализов с химическим реагентом специалисты установили, что перед ними не строительные материалы, а крупная партия наркотиков.

По данным исследования Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2021 году производство коки — основного вещества кокаина — увеличилось на 35% в сравнении с 2020-м и превысило допандейминый уровень. Это самый сильный рост с 2016 года. В 2021 году власти разных стран конфисковали рекордные 2 тыс. т кокаина. Для транспортировки использовались самые разные способы, в частности кокаин находили в ящиках с авокадо, медицинскими масками, кальмарами. Кроме того, в Азии, Африке и Южной Америке растет потребление кокаина, хотя до сих пор три четверти спроса на наркотик приходится на Европу и Северную Америку, заявили в UNODC.

Эрдни Кагалтынов