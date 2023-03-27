Группа компаний «Оптима»

Основана в 1990 году Валерием Шандаловым и Павлом Киселевым. Еще одним совладельцем был сын Валерия Шандалова Андрей. Группа компаний занималась консалтингом, системной интеграцией, аутсорсингом, поставкой оборудования, инжинирингом и строительством энергообъектов. Оборот в 2010 году составил $382 млн. По данным Cnews, в 2011 году «Оптима» входила в 20 крупнейших IT-компаний России. В 2011 году 25% группы Optima приобрел Газпромбанк, в 2012 году увеличил долю до 35%.

В июле 2018 года стало известно о нескольких исках, которые подали контрагенты «Оптимы» к ИТ-холдингу. Свои проблемы в группе объясняли задержкой платежей по государственным контрактам. Осенью 2018 года к группе был подан иск о банкротстве, конкурсное производство завершилось в сентябре 2020 года. В 2022 году Газпромбанк инициировал проверку банкротства «Оптимы», заявив, что группа не вернула инвестиционный заем на $35 млн. Деньги, по данным банка, были обналичены и выведены за рубеж.