Турецкие выборы становятся многограннее

Официально избирательная кампания в Турции начнется только в субботу, 18 марта. Но де-факто активная подготовка к выборам президента и парламента, запланированным на 14 мая, уже идет. И буквально каждый день появляются все новые интриги. Так, к правящей коалиции присоединилась третья консервативная партия, которая может сыграть свою роль на парламентских выборах. К президентской гонке тем временем присоединяются новые кандидаты. Вмешаться в спор двух явных фаворитов — президента Реджепа Тайипа Эрдогана и единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — они не смогут, но немалое влияние на ход гонки наверняка окажут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер главной оппозиционной силы Турции — Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу приветствует своих сторонников после того, как шестипартиный альянс выдвинул его единым кандидатом в президенты (6 марта 2023 года)

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters Лидер главной оппозиционной силы Турции — Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу приветствует своих сторонников после того, как шестипартиный альянс выдвинул его единым кандидатом в президенты (6 марта 2023 года)

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters

После того как турецкая оппозиционная коалиция выдвинула единого кандидата — главу Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, в стране появились первые опросы, предсказывающие результат президентских выборов.

Согласно социологической службе ORC, за господина Кылычдароглу готовы проголосовать 56,8% избирателей, в то время как за действующего президента Эрдогана — только 43,2%.

Другая социологическая служба, Aksoy, дает похожие данные: 55,6% — за Кемаля Кылычдароглу и 44,4% — за Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, турецкие издания проводят собственные уличные опросы. Они не претендуют на репрезентативную выборку, но интересны хотя бы потому, что раскрывают ход мысли избирателей. На вопрос, за кого они будут голосовать, сторонники власти решительно отвечают: за Реджепа Тайипа Эрдогана. А оппозиционеры могут назвать как Кемаля Кылычдароглу, так и Экрема Имамоглу или Мансура Яваша. Последние два политика, напомним, должны стать вице-президентами в случае победы лидера РНП. А значит, эти голоса можно суммировать.

Впрочем, кроме господина Эрдогана и господина Кылычдароглу в выборах примут участие и другие кандидаты. Шансов на победу у них нет, но от того, сколько голосов они оттянут на себя, будет зависеть, удастся ли одному из лидеров гонки набрать больше 50% (и, следовательно, одержать победу в первом туре). Один из таких кандидатов — Мухаррем Индже, который был выдвиженцем от РНП на президентских выборах 2018 года, а затем вышел из партии и создал собственную политическую силу — Memleket («Родина»). Шесть лет назад господин Индже смог получить 30% голосов, но сейчас уровень его поддержки находится в пределах статистической погрешности — 1–2%.

Кроме того, в президенты выдвинулся Синан Оган — кандидат от так называемой «Коалиции отца», в которую входят пять правых партий. «Отец», к которому апеллируют эти оппозиционеры, это основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, от которого они наследуют светский национализм. На митинге 11 марта господин Оган произнес лозунг, который, по всей видимости, отражает его взгляды на внешнюю политику: «Ни Америке, ни России и не Китаю — все для турецкого народа!» В прошлом Синан Оган, как и большинство других турецких националистов, был членом Партии националистического движения, которая теперь входит в правящую коалицию. Он владеет русским языком, защищал докторскую диссертацию в МГИМО и занимался исследованиями России, Украины и Кавказа в турецком центре ASAM.

Но даже большее влияние на исход выборов могут оказать те, кто отказался выдвигать своего кандидата,— это прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) и две примкнувшие к ней левые силы. На выборах 2018 и 2014 годов они выдвигали в президенты своего лидера Селяхаттина Демирташа, причем в 2018 году политик уже находился в следственном изоляторе и вел кампанию из тюремной камеры. На этот раз Селяхаттин Демирташ точно не может участвовать, так как из подозреваемого он успел стать осужденным. Но, судя по всему, соратники политика не станут искать ему замену — публичных заявлений на этот счет нет и, как утверждают турецкие СМИ, не будет. А значит, около 10% сторонников ДПН c большой вероятностью проголосуют за Кемаля Кылычдароглу.

Ситуация на парламентских выборах (состоятся в один день с президентскими) еще более неоднозначная.

Если раньше в правящую коалицию входили только Партия справедливости и развития и Партия националистического движения, то теперь к ним добавится Обновленная партия благоденствия. Как сообщил обозреватель газеты Yeni Safak Эрсин Челик, такое решение принято накануне и будет обнародовано в ближайшее время. Предполагается, что такой союз сделает правящую коалицию еще более консервативной — по словам источников, в качестве условия вступления в коалицию Обновленная партия благоденствия попросила закрыть все организации, касающиеся ЛГБТ-повестки.

Как пояснил «Ъ» политический обозреватель Gazete Duvar Фехим Таштекин, выборы в парламент могут принести сюрпризы еще и потому, что система распределения мандатов с учетом блоковой системы очень запутана. Однако в то, что какие-то новые политические силы (например, «Блок отца») смогут преодолеть даже сниженный с прошлого года избирательный порог в 7%, он не верит.

Кирилл Кривошеев