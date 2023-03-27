Контрактников поддержат региональными выплатами

Для проходящих военную службу по контракту жителей Челябинской области планируют ввести новые меры поддержки, которые ранее действовали только для мобилизованных граждан и их семей. Речь идет о единовременных выплатах в 50 тыс. руб. для самих военнослужащих и 20 тыс. руб. для их детей, а также выплате в 200 тыс. руб. на покупку и установку газового оборудования. Соответствующий законопроект разработало министерство социальных отношений Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера. Документ планируют рассмотреть на заседании законодательного собрания 30 марта. Эксперты считают введение дополнительных выплат по контракту целесообразным, отмечая, что это позволит уравнять в правах различные категории военнослужащих.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принятие поправок позволит предоставлять контрактникам те же меры поддержки, что и мобилизованным

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Принятие поправок позволит предоставлять контрактникам те же меры поддержки, что и мобилизованным

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Министерство социальных отношений Челябинской области разработало законопроект, который вводит дополнительные региональные меры поддержки для военнослужащих по контракту — единовременных выплат для служащих по контракту и их семей.

Проект закона предполагает внесение изменений в действующие региональные законы, в одном из которых прописаны меры поддержки граждан в связи с проведением спецоперации, в другом – льготы по установке внутридомового газового оборудования. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе министерства.

Законопроект вводит для военнослужащих, заключивших с Министерством обороны РФ контракт для прохождения военной службы с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, три единовременных выплаты. 50 тыс. руб. предоставляется заключившим контракт гражданам, либо их супругам или одному из родителей. Еще 20 тыс. руб. выплачивается за каждого ребенка военнослужащего.

Также контрактники смогут получить до 200 тыс. руб. на покупку внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в принадлежащее им или их семьям жилье. Эта выплата распространяется на семьи погибших военнослужащих и на близких граждан, заключивших контракт на службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец». Сейчас такие единовременные выплаты в регионе могут получить только мобилизованные и члены их семей. За получением мер поддержки нужно будет обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.

«Продолжаем оказывать всестороннюю помощь нашей армии и военнослужащим. Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту. Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи»,— комментирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании законодательного собрания региона 30 марта, сообщил «Ъ-Южный Урал» председатель комитета по социальной политике регионального парламента Сергей Буяков. Он добавил, что комментировать поправки можно будет после их рассмотрения.

Депутат законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин считает целесообразным введение дополнительных мер поддержки для проходящих военную службу по контракту. «Любые меры поддержки военнослужащих, неважно, мобилизованных или контрактников, сегодня важны. Решение распространить действовавшие для мобилизованных выплаты на контрактников справедливо, я его оцениваю положительно. Главное, чтобы у адресатов не возникло затруднений с получением выплат — заявителям порой отказывают в выплате из-за отсутствия того или иного документа. Стоит отметить, что такие возникающие проблемы довольно оперативно решаются, поскольку государство в этом заинтересовано», — считает Дмитрий Ларин.

Планируемые к принятию единовременные выплаты — не единственные региональные меры поддержки для служащих по контракту. Для них предусмотрены также выплаты за ранение, контузию и увечье (300 тыс. руб.), а также за полученную вследствие них инвалидность (500 тыс. руб.). Семьям погибших военнослужащих перечисляют выплаты в 1 млн руб. Также для проходящих военную службу действуют федеральные меры поддержки.

Михаил Бычков