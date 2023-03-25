Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы

Украинский оператор «Укртранснафта» запланировал увеличение тарифа на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 апреля, сообщило агентство Argus. По информации «Ъ», речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну.

Рост тарифа в направлении Словакии, Венгрии и Чехии объясняется затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий. Окончательное решение не принято, продолжаются переговоры. Как сообщили источники «Ъ», этот вопрос Киеву необходимо согласовать прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Два счетчика по "Дружбе"».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...