Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы

Украинский оператор «Укртранснафта» запланировал увеличение тарифа на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 апреля, сообщило агентство Argus. По информации «Ъ», речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну.

Рост тарифа в направлении Словакии, Венгрии и Чехии объясняется затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий. Окончательное решение не принято, продолжаются переговоры. Как сообщили источники «Ъ», этот вопрос Киеву необходимо согласовать прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Два счетчика по "Дружбе"».

Леонид Уварчев