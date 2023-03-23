Заксобрание Ростовской области прекратило полномочия депутата Серея Шамшуры

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Шамшура досрочно освобожден от своих обязанностей. Соответствующее решение принято на 52-м внеочередном заседании донского парламента.

«В связи с письменным заявлением депутата Сергея Шамшуры нам необходимо досрочно прекратить его полномочия»,— обратился к парламентариям спикер Александр Ищенко.

За отставку проголосовало большинство депутатов.

Напомним, в январе текущего года первый заместитель управляющего директора ПАО «Роствертол» и депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Шамшура был назначен на должность исполнительного директора АО «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина» в Приморском крае.

Анастасия Назарова