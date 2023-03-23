В Азове браконьеры задержаны за вылов краснокнижной рыбы на 5,6 млн рублей

В Ростовской области правоохранительные органы пресекли деятельность рыболовецкой артели, осуществлявшей добычу краснокнижных видов рыб в реке Дон в городе Азов. Сумма ущерба биологическим ресурсам составила 5,6 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области

Члены артели осуществляли лов в ночное время на судах без опознавательных знаков. Рыбаки были задержаны в момент после перемещения краснокнижной рыбы на берег для дальнейшей реализации.

«Следственным органом МО МВД России «Азовский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжаются следственные мероприятия.

Анастасия Назарова