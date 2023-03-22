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Коммерсантъ FM
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«Билайн» зарегистрировал сокращенную версию товарного знака — «б.»

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») зарегистрировала сокращенную версию логотипа, на котором изображена строчная буква «б» с точкой. Регистрация была завершена 13 марта, следует из данных реестра Роспатента.

Сокращенный логотип «Билайн»

Сокращенный логотип «Билайн»

Фото: «Билайн»

Сокращенный логотип «Билайн»

Фото: «Билайн»

«Это альтернативный логотип компании — строчная буква "б" с точкой, используем его с прошлого года. Впервые "б." появилась в качестве иконки тестовой сборки нашего мобильного приложения, а наши клиенты могли увидеть ее на мерче "Билайна"»,— сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.

Дизайн-директор B2C-продуктов в «Билайне» Евгений Филатов заявил, что идея сокращенного логотипа появилась в компании в сентябре 2021 года. Согласно данным Роспатента, «Билайн» подал заявку на регистрацию 20 июля 2022 года.

Эрдни Кагалтынов

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