«Билайн» зарегистрировал сокращенную версию товарного знака — «б.»

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») зарегистрировала сокращенную версию логотипа, на котором изображена строчная буква «б» с точкой. Регистрация была завершена 13 марта, следует из данных реестра Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сокращенный логотип «Билайн»

Фото: «Билайн» Сокращенный логотип «Билайн»

Фото: «Билайн»

«Это альтернативный логотип компании — строчная буква "б" с точкой, используем его с прошлого года. Впервые "б." появилась в качестве иконки тестовой сборки нашего мобильного приложения, а наши клиенты могли увидеть ее на мерче "Билайна"»,— сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.

Дизайн-директор B2C-продуктов в «Билайне» Евгений Филатов заявил, что идея сокращенного логотипа появилась в компании в сентябре 2021 года. Согласно данным Роспатента, «Билайн» подал заявку на регистрацию 20 июля 2022 года.

Эрдни Кагалтынов