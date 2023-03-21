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Коммерсантъ FM
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Си на переговорах с Путиным выступил за мирный диалог с Украиной

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил, что Китай выступает за мир и диалог по украинскому вопросу. Господин Путин говорил, что предложенный КНР план мирного урегулирования по Украине может быть взять за основу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В прошлом месяце была опубликована позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог»,— заявил господин Си (цитата по «РИА Новости»).

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