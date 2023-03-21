Инвестору глэмпинга в Бирске передают землю без торгов

Компания «Национальные экологические продукты» получила два земельных участка площадью 4 и 0,9 га в Бирске в аренду без торгов для реализации инвестпроекта «Лечебно-минеральные источники». Соответствующее постановление, подписанное главой республики Радием Хабировым, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено в декабре прошлого года. Проектом предусмотрено строительство всесезонного глэмпинг-отеля из семи модульных домов и лечебного корпуса на 50 мест вблизи Бирских минеральных источников. Инвестор также планирует благоустроить территорию около минеральных источников и открыть цех по розливу лечебной и минеральной воды под брендом «Усолье». Сумма вложений оценивается более чем в 100 млн руб.

ООО «Национальные экологические продукты», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в мае 2018 года. Компания специализируется на деятельности в области медицины. Через ООО «Уральский экологический научно-производственный институт» на 83,4% принадлежит Риму Минниахметову, на 16,6% Эльзе Гарифуллиной. В 2022 году убыток составил 378 тыс. руб. при выручке 8 тыс. руб.

Карина Мамаева

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